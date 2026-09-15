अब बिजली बिल होगा जीरो, सोलर सिस्टम लगवाने पर यूपी सरकार दे रही बंपर छूट; इन्हें मिलेगा फायदा

जागरण संवाददाता, उरई। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक जिले में 5121 घर सौर ऊर्जा से रोशन हो चुके हैं। योजना के तहत 4469 को विभाग से सब्सिडी भी मिल चुकी है। इसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। जिन घरों में सौर ऊर्जा प्लांट लगे हैं उनमें से 25 ऐसे हैं जिनमें बिजली का बिल निल आ रहा है।

एक से सौ रुपये तक बिल आने वाले परिवारों की संख्या 32 है। ऐसे ही पांच सौ रुपये से कम बिजली के बिल वाले परिवारों की संख्या 156 है। बिजली का बिल कम आने से सोलर सिस्टम लगवाने वाले परिवारों को काफी सुविधा मिल गई है। इनकी जो बिजली खर्च होने से बचती है वह सीधे ग्रिड में चली जाती है।

सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली का लोग अधिक से अधिक उपयोग कर सकें इस पर सरकार काफी जोर दे रही है। जिसके चलते सोलर सिस्टम लगवाने के लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है।

इससे कोयले और पानी से बनने वाली बिजली पर लोगों की निर्भरता भी कम होगी। जनपद में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति अब लोगों में रुझान देखने को मिल रहा है। लोग सौर ऊर्जा सिस्टम लगवा रहे हैं। अब तक 5121 घरों में सोलर सिस्टम लग चुका है। जिसका लाभ लोग ले रहे हैं।

जितनी बिजली का लोग उपयोग करते हैं उससे अधिक बिजली सोलर सिस्टम से उत्पादित होती है वह सीधे ग्रिड में चली जाती है। ऐसे में यह सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली की बिक्री भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट क्षमता तक के सोलर प्लांट पर कुल लागत का 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत यानी 78,000 तक की सब्सिडी दी जाती है।