51 साल का इंतजार खत्म: चित्रकूट में 5.55 करोड़ से बनेगा सरकारी गर्ल्स इंटर कॉलेज, बजट को मिली मंजूरी

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। राजकीय बालिका इंटर कालेज मानिकपुर के अपने भवन में संचालित होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग की पहल पर निर्माण के लिए 5.55 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। भवन निर्माण के लिए आवास विकास परिषद कार्यदाई संस्था नामित है।

कालेज भवन बन जाने से बालिकाओं को सुरक्षा के वातावरण में बेहतर शिक्षा मिलेगी। महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। नया शैक्षणिक सत्र कालेज भवन से संचालित होने की संभावना है।



राजकीय बालिका इंटर कालेज मानिकपुर की स्थापना 1976 में हुई थी। प्रधानाचार्य सरोज वर्मा ने बताया कि स्थापना के समय से ही कालेज में कक्षा छह से 10 तक की छात्राओं का पढ़ाई चल रही थी यह सिलसिला 2006 तक चलता रहा। वर्ष 2007 में 12 वीं की मान्यता मिली, तब जाकर पूर्णरूप से इंटर कालेज बना। फिलहाल परिषदीय भवन के मात्र सात कमरों में संचालित हो रहा है।