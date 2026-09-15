कठिया गेहूं बदलेगा किसानों की किस्मत: यूपी सरकार इन लोगों को देने जा रही GI टैग; होगा मोटा मुनाफा

जागरण संवाददाता, उरई। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास से बुंदेलखंड के कठिया गेहूं को दो वर्ष पूर्व जीआइ टैग प्राप्त हो चुका है। कठिया गेहूं के उत्पादन से जुड़े जिले के किसानों को उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और उपज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अब उन्हें जीआइ यूजर बनाते हुए प्रमाण पत्र दिलाने की कवायद शुरू हुई है। जिले के 128 किसानों और एक एफपीओ ने यूजर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है।

जीआइ टैग किसी क्षेत्र के विशिष्ट उत्पाद को प्रदान किया जाता है। चेन्नई स्थित जियोग्राफिकल इंडीकेशन्स रजिस्ट्री द्वारा यह टैग प्रदान किया जाता है। यूजर को मिल जाता दै प्रमाण-पत्र उत्पाद को जीआइ टैग मिल जाने के बाद संबंधित उत्पाद को तैयार करने या उपज करने वालों को यूजर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि वे अधिकृत उत्पादक हैं और उनका उत्पाद गुणवत्ता और मानक के अनुरूप है।