संवाद सहयोगी, कालपी। क्षेत्र के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजकीय महाविद्यालय राजघाट कालपी परिसर में विधानसभा स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया। विधायक विनोद चतुर्वेदी की मौजूदगी में 20 से अधिक निजी क्षेत्र की कंपनियों ने प्रतिभाग किया। चयनित युवक-युवतियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

विधायक ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के माध्यम से आयोजित ऐसे रोजगार मेले शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी पाने का बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। रोजगार मेले में कंपनियों के प्रतिनिधियों ने युवाओं की शैक्षिक योग्यता व क्षमता के अनुसार साक्षात्कार लेकर चयन प्रक्रिया पूरी की।