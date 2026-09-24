जालौन में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में डूबकर युवक की मौत, पुलिस ने जाल डालकर बाहर निकाला शव

जागरण संवाददाता, उरई। सुशील नगर से बुधवार की शाम को गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए पिया निरंजनपुर गांव के पास नून नदी में विसर्जन के लिए गई। इसी दौरान एक युवक नदी में डूबने लगा तो पास में खड़े एक दूसरे ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन वह तैरना नहीं जानता था, इस कारण वह भी डूबने लगा तब तीसरे साथी ने एक युवक को बाहर निकाला और एक नदी में डूब गया। पुलिस ने पहुंचकर नदी में जाल डाला तो युवक का शव देर शाम बरामद किया। मृतक कक्षा 12वीं का छात्र रहा उसकी मौत के पिता व स्वजन बेहाल हैं।

मुहल्ला सुशील नगर में गणेश महोत्सव के दौरान मूर्ति स्थापित थी। बुधवार को ध्रुव अपने साथियों के साथ ग्राम पिया निरंजनपुर के पास से निकली नून नदी में मूर्ति विसर्जन के लिए गए थे। उनके साथ मुहल्ले के ही निवासी 17 वर्षीय मोहित पुत्र किशनराम भी अपने दोस्त आकाश के साथ चला गया। मूर्ति नदी में विसर्जन के बाद जब सभी लोग वापस आने लगे तो नदी किनारे से चिल्लाने की आवाज आई।