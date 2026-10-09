उरई में दंपती से लूट के बाद रास्ता भटके लुटेरे डेढ़ घंटे तक भटकते रहे, पुलिस टीमें जांच में जुटीं

जागरण संवाददाता, उरई। कोंच पहाड़गांव मार्ग पर स्थित कैलिया थाने की पहाड़पुर पुलिस चौकी से सौ मीटर दूरी पर अक्टूबर की रात एक बाइक सवार तीन बदमाशों ने दंपती के साथ तमंचा अड़ा कर लूट की घटना को अंजाम दे भागे और आगे रास्ता भटकने पर डेढ़ घंटे घूमते रहे। बाद में पहाड़ गांव के एक ग्रामीण से पूछा और फिर भाग निकले।

पुलिस की ओर से ग्रामीणों से पूछताछ और होटल में लगे कैमरे के फुटेज देख कर पता चला। पुलिस की जांच और दबिश मध्य प्रदेश तक दी जा रही है लेकिन लुटेरे अभी तक हाथ नहीं लग सके हैं। इस बीच 250 कैमरा फुटेज खंगाले जा चुके हैं। पांच टीमें इसमें लगी हैं लेकिन सुराग अभी तक नहीं लग सका है।

एक अक्टूबर की रात ग्रामम पहाड़गांव निवासी अनिल सीरौठिया अपनी पत्नी सरिता के साथ जालौन तहसील के ग्राम बिरहरा में त्रियोदशी भोज में शामिल होने के लिए बाइक से गए थे। देर रात पहाड़गांव के लिए बाइक से आ रहे थे तभी तीन अज्ञात बाइक सवारों ने ग्राम पहाड़गांव स्थित चौकी से करीब 200 मीटर की दूरी पर ही लुटेरों ने बाइक रोककर तमंचा लगा दिया।

आरोपित ने उनके आभूषण मंगलसूत्र, बीजासेन सोने का पेंडिंल व सोने की फली लूट ली और अनिल के जेब से पर्स निकाला जिसमें उसके 13 हजार रुपये की नगदी रखी थी वह लूट ली और भाग गए। आरोपित पहाड़गांव से ग्राम कमतरी की ओर मुड़ गए। कमतरी के आगे रास्ता बंद है वहां से कोई मार्ग आगे नहीं जाता जिससे साफ पता चलता है कि लुटेरे रास्तों से अनजान थे।