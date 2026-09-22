यूपी में चमकेंगी 553 KM की सड़कें, PWD ने मास्टर प्लान तैयार कर जारी किया बजट; 500000 लोगों को होगा फायदा

जागरण संवाददाता, उरई। हाईवे से जुड़ा जोल्हूपुर-हमीरपुर मार्ग के साथ मदारीपुर को जाने वाली टूटी रोड से लेकर जनपद की ऐसी करीब 553.220 किमी लंबाई की खराब सड़कों को दुरुस्त कराने के लिए पीडब्ल्यूडी के तीनों खंडों की ओर से काम प्रारंभ किया जा रहा है। इससे करीब पांच लाख लोगों को राहत मिल सकेगी।

अकेले निर्माण खंड तीन की ओर से तीस खराब रोडों के लिए सात करोड़ रुपये का काम होना है। वहीं इसी खंड की ओर से करीब आठ करोड़ से कुछ नवीनीकरण का काम भी होना है। दैनिक जागरण की ओर से अगस्त-सितंबर में जिले की खराब रोडों की समस्या को प्रमुखता के साथ उठाया गया था।

इसका संज्ञान लेकर जिला लोकनिर्माण विभाग के तीनों खंडों की ओर से चिह्नित ऐसे रोडों की सूची तैयार की गई है। इसमें कुछ बहुत खराब रोडों में मिट्टी-गिट्टी भराने का काम प्रारंभ में करा कर लोगों की समस्या को तुरंत दूर करने का प्रयास किया गया और विशेष मरम्मत के लिए इस्टेमेट तैयार किया जा रहा है।

553 KM की सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त जिले में ध्वस्त हुई सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने का अभियान शुरू किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। अब बारिश बंद हो जाने से सड़कों की दशा सुधारने की दिशा में काम और तेजी से शुरू हो जाएगा। जनपद के तीनों खंडों को मिलाकर कुल 553.220 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाना है।

जिलाधिकारी समीर सड़कों को ठीक कराने के लिए लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के साथ बैठक कर निर्देश दे चुके हैं। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड (नोडल) के अधिशाषी अभियंता अमित सक्सेना ने बताया कि सड़कों को चिन्हित कर लिया गया है। बारिश भी थम गई है। जिले की खराब सड़कों की वजह से खास कर ग्रामीण क्षेत्र की जनता परेशान हो रही थी।