राजेश कुमार (मेडिकल उरई) सम्मन सेल

लायक सिंह (उरई) थाना कालपी

मुन्नालाल पाल (कोटरा) कालपी

ओमप्रकाश (कोटरा) कदौरा

सुरेश चंद्र (जालौन) गोहन

राजेश कुमार (जालौन) कुठौंद

निसार अहमद (जालौन) कालपी

बेंचेलाल (जालौन) कालपी

सुरेश चंद्र (चौकी प्रभारी टरननगंज, कालपी) पहाड़गांव चौकी, कैलिया

जगमोहन सिंह (पहाड़गांव, कैलिया) आटा

शिवशंकर प्रताप तिवारी (पुलिस लाइन) चौकी प्रभारी टरननगंज, कालपी

लालबहादुर (रामपुरा) कदौरा

पीयूष (कदौरा) कैलिया

दयाशंकर (कालपी) नदीगांव

सूरज पाल सिंह (कालपी) नदीगांव

रामजीलाल (कालपी) जालौन

जगन्नाथ सिंह रिट सेल

योगेंद्र प्रताप (कालपी) कोंच

रणविजय सिंह (आटा) माधौगढ़

प्रदीप कुमार (आटा) एट

बलराम तिवारी (आटा) गोहन

भीष्मपाल सिंह (कोंच) जालौन

रामबिलास यादव (कोंच) कालपी

राजेश सिंह (कोंच) सिरसा कलार

रामलखन (सिरसा कलार) चुर्खी

कन्हई (कुठौंद) माधौगढ़

शरनबाबू (कैलिया) कालपी

रामवीर सिंह (कैलिया) कालपी

रजपाल (कैलिया) कालपी

संतोष सिंह (माधौगढ़) डकोर

महादेव यादव (माधौगढ़) आटा

तिलक कुमार (चुर्खी) कालपी

शिवशंकर (एट) कदौरा

मुकेश कुमार द्विवेदी (नदीगांव) न्यायालय सुरक्षा

समर सिंह (गोहन) चुर्खी