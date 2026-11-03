घरेलू कलह में उजड़ा परिवार, जालौन में मां ने कमरे में सो रहे कलेजे के टुकड़े की ले ली जान

जागरण संवाददाता, उरई। कोटरा थाना क्षेत्र के ग्राम सिकरी व्यास में मंगलवार की सुबह पति से काम पर न जाने को लेकर हुए विवाद के बाद गुस्सा कर मां ने अपने डेढ़ साल के बच्ची की गला दबा कर हत्या कर दी। पति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी मानसिक तौर पर बीमार भी रहती है। उसका ग्वालियर में इलाज चल रहा है। एक माह पहले भी पति से झगड़ा करने के बाद बच्चे को पीट दिया था।

ग्राम सिकरी व्यास निवासी 30 वर्षीय राजेश कुमार बरार मजदूरी करके अपने माता-पिता, पत्नी व चार बच्चों का पालन पोषण करता है। पुलिस को बताया कि सोमवार शाम को पहले खाना खाने के दौरान पत्नी 27 वर्षीय पारो से कहासुनी हो गई थी।

उसके बाद मामला शांत होने पर तीन बच्चे दादा परमानंद व दादी शांति देवी के पास सोने चले गए। बुधवार सुबह करीब सात बजे फिर से वह तेज-तेज चिल्लाने लगी। पति ने शांत कराने का प्रयास किया। इसी बीच अंदर कमरे में गई और बिस्तर पर सो रहे डेढ़ साल के पुत्र रितिक का गला दबा दिया। पति दौड़ा लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी।