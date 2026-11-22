जागरण संवाददाता, उरई। शहर के मुहल्ला इंदिरा नगर निवासी मजदूर युवक शनिवार की रात राठ रोड रेलवे क्रासिंग के पास ट्रेन की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। सुबह जब लोगों ने उसका शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने स्वजन को सूचना देने के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

इंदिरा नगर निवासी 30 वर्षीय अनिल मजदूरी करके अपना भरण पोषण करता था। उसकी शादी नहीं हुई थी। पिता चंद्रपाल ने बताया कि रात के समय वह घर से निकल गया था लेकिन घर नहीं लौटा। सुबह पुलिस ने सूचना दी थी कि उनके पुत्र की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है।