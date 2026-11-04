यूपी के जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरा डंपर, चालक-क्लीनर जिंदा जले

संवाद सहयोगी, जालौन। बुधवार सुबह छह बजे क्षेत्र के सहाव व औरेखी के बीच बने ओवरब्रिज से एक ईंटों से भरा डंपर चालक को झपकी आने से रेलिंग तोड़ नीचे आ गिरा और आग लग गई। कुछ ही देर में आग से पूरा डंपर जलने लगा। पुलिस व फायर कर्मियों ने करीब चार घंटे तक रेस्क्यू चलाया तब तक चालक व क्लीनर की जलकर मौत हो चुकी थी।

ईंटा केबिन के ऊपर आ गए थे इस कारण केवल चालक जल हुआ शव निकला दोपहर तक ईंटा हटाने पर क्लीनर का भी जला हुआ शव बरामद हुआ। दोनों के शव जिला फिरोजाबाद थाना नरौली क्षेत्र के हैं। दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जिला एटा थाना नरौली ग्राम नगला सेवा निवासी 45 वर्षीय राजकुमार डंपर चलाता था। उसके साथ जिला फिरोजाबाद थाना व ग्राम नगला अकोला निवासी 40 वर्षीय सचिन क्लीनर था।

मंगलवार को वह डंपर में एटा से ईंटा भरकर जिले के नदीगांव क्षेत्र में आ रहे थे। एक्सप्रेसवे पर किमी संख्या 209.02 सहाव-औरेखी के बीच जैसे ही डंपर पहुंचा तो चालक को झपकी आ गई इस कारण डंपर ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़ वह नीचे आ गिरा। जिस कारण उसकी केबिन में आग लग गई। डंपर को नीचे गिरा देख लोगों ने तुरंत पुलिस व फायर कर्मियों को सूचना दी।

इसके बाद पुलिस व फायर कर्मियों की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाई। इसके बाद डंपर में चालक की सीट से राजकुमार का जला हुई खाक शव बाहर निकाला गया। फिर क्रेन मंगवाकर डंपर व उसके ईंटे हटवाए गए तो 11 बजे के लगभग क्लीनर का शव भी जली व क्षत विक्षत हालत में निकला।