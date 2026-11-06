दीपावली-छठ पर रेलवे का तोहफा, उरई स्टेशन पर रुकेगी दरभंगा-यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन

जागरण संवाददाता, उरई। दीपावली और छठ पर्व पर ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दरभंगा से यशवंतपुर के बीच पांच-पांच फेरे की विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन का उरई स्टेशन पर भी ठहराव दिया गया है। इससे उरई सहित आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को दक्षिण भारत की यात्रा के लिए अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी। खासकर बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों को सहूलियत होगी।

ट्रेन (05541) दरभंगा-यशवंतपुर विशेष ट्रेन 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार को संचालित होगी। यह दरभंगा से दोपहर 3:30 बजे रवाना होकर अगले गुरुवार को रात दो बजे यशवंतपुर पहुंचेगी। रास्ते में कानपुर सेंट्रल से सुबह 9:50 बजे चलकर ट्रेन सुबह 11:53 बजे उरई पहुंचेगी और दो मिनट के ठहराव के बाद 11:55 बजे झांसी के लिए रवाना होगी।

झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वापसी में ट्रेन (05542) यशवंतपुर-दरभंगा विशेष ट्रेन 19 नवंबर से 17 दिसंबर तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। यह यशवंतपुर से रात 10:40 बजे रवाना होगी। दोपहर 2:28 बजे उरई स्टेशन पहुंचेगी और दो मिनट रुकने के बाद 2:30 बजे कानपुर के लिए रवाना होगी। ट्रेन रविवार को दोपहर एक बजे दरभंगा पहुंचेगी।