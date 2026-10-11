ग्वालियर-बरौनी छपरा मेल के AC कोच में सांप होने की अफवाह से मचा हड़कंप, मौके पर दौड़ी वन विभाग की टीम
ग्वालियर-बरौनी छपरा मेल के एसी कोच में सांप होने की अफवाह से यात्रियों में हड़कंप मच गया। रेलवे हेल्पलाइन पर ...और पढ़ें
HighLights
छपरा मेल के एसी कोच में सांप की अफवाह।
मोंठ और उरई स्टेशनों पर हुई गहन जांच।
सांप की जगह चूहा मिला, ट्रेन 10 मिनट लेट।
जागरण संवाददाता, जालौन। ग्वालियर से बरौनी जा रही छपरा मेल के एसी कोच में सांप होने की आशंका से यात्रियों में अफरातफरी मच गई। यात्रियों ने रेलवे हेल्पलाइन पर सूचना दी, जिसके बाद मोंठ स्टेशन पर वन विभाग की टीम और आरपीएफ ने कोच की जांच की।
जांच के दौरान सांप के बजाय कोच के अंदर चूहा मिला, जिसे बाहर निकाल दिया गया। इसके बावजूद यात्रियों में डर बना रहा। बाद में उरई स्टेशन पर भी आरपीएफ ने कोच की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस दौरान ट्रेन करीब 10 मिनट अतिरिक्त खड़ी रही।
ग्वालियर से बरौनी जाने वाली ट्रेन (11123) छपरा मेल शनिवार को नंदखास स्टेशन से गुजर रही थी। इसी दौरान एसी कोच में मौजूद यात्रियों को सांप होने की आशंका हुई। यात्रियों ने तत्काल रेलवे हेल्पलाइन को इसकी सूचना दी।
तलाशी में नहीं मिला कोई सांप
ट्रेन के मोंठ स्टेशन पहुंचने पर पहले से मौजूद आरपीएफ और वन विभाग की टीम ने कोच के अंदर तलाशी ली। जांच में एक चूहा मिला, जिसे बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद भी यात्रियों की घबराहट दूर नहीं हुई।
ट्रेन के दोपहर 4:03 बजे उरई स्टेशन पहुंचने पर आरपीएफ के उप निरीक्षक अनिल कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे और संबंधित एसी कोच की दोबारा जांच की। हालांकि, तलाशी में कोई सांप या अन्य संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
आरपीएफ जवानों ने यात्रियों को आश्वस्त किया कि कोच में कोई खतरा नहीं है और वे निश्चिंत होकर यात्रा करें। जांच के चलते ट्रेन करीब 10 मिनट अतिरिक्त स्टेशन पर खड़ी रही।
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