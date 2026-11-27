जागरण संवाददाता, हाथरस। आगरा-अलीगढ़ हाईवे स्थित नगला भूरा के निकट हुए सड़क हादसे में कस्बा मेंडू निवासी 15 वर्षीय किशोर अश्वनी कुशवाह की दर्दनाक मृत्यु हो गई। हादसे के बाद से मृतक के स्वजन में मातम है। जिलाधिकारी ने भी छात्र की असमय मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संवेदना प्रकट की है। मेंडू निवासी सुरेंद्र सिंह का 16 वर्षीय पुत्र अश्वनी कुशवाह कक्षा 10 का छात्र था। उसके पिता मेंडू स्थित मंडी में सब्जी की आढ़त लगाते हैं।

स्वजन ने बताया कि अश्वनी को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बेहद शौक था। इसी शौक के चलते वह क्रिकेट मैच खेलकर अलीगढ़ से वापस लौट रहा था। इसी दौरान आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर नगला भूरा के पास वह सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया और उसकी जान चली गई। अश्विनी शहर की लक्ष्य क्रिकेट अकादमी का होनहार खिलाड़ी था।

लक्ष्य अकादमी में नियमित अभ्यास के अलावा वह अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए अलीगढ़ भी जाता था। उसकी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति लगन को देखकर कोच और साथी खिलाड़ी उसके उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद कर रहे थे। हादसे की खबर सुनते ही क्रिकेट खिलाड़ी मायूस हो गए।