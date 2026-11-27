जागरण संवाददाता, हाथरस। आगरा-अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार को तेज रफ्तार लोडर ने सवारियों से भरे टेंपो को रौंद दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेंपो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग सड़क पर जा गिरे। हादसे में दिल्ली के दंपती और युवा क्रिकेटर समेत चार लोगों की मौत हो गई। तीन लोग घायल हुए हैं, जिनमें मृतक दंपती के दो बच्चे भी शामिल हैं।

दोनों को गंभीर हालत में अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। परिवार भतीजे की शादी में शामिल होने हाथरस आ रहा था। पुलिस ने लोडर चालक को पकड़ लिया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी निवासी 50 वर्षीय ओमकार गुरुवार की शाम पत्नी 35 वर्षीय विनीता, बेटी 18 वर्षीय प्रियंका और बेटे 11 वर्षीय लक्ष्य के साथ अलीगढ़ पहुंचे थे।

अलीगढ़ से हाथरस आने के लिए टेंपो में सवार हो गया। रास्ते में अन्य सवारियां भी बैठती गईं। टेंपो में सात से अधिक लोग सवार थे। शाम करीब पांच बजे टेंपो आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर गांव नगला भूरा के निकट राधिका ढाबे के पास पहुंचा ही था कि हाथरस की ओर से आ रहे तेज रफ्तार लोडर ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी।