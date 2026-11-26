जागरण संवाददाता, हाथरस। थाना क्षेत्र के गांव मीतई में भारतीय वायुसेना में सेवारत जवान के घर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने घर से सोने-चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने थाना चंदपा में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की है।

पीड़ित हेमंत कुमार ने थानाध्यक्ष को दी तहरीर में बताया कि वह भारतीय वायुसेना में सेवारत हैं। ड्यूटी के कारण उन्हें अक्सर घर से बाहर रहना पड़ता है। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने छह नवंबर को उनके गांव मीतई स्थित घर को निशाना बनाया। चोर घर से कीमती जेवरात और नकदी चोरी कर ले गए।

तहरीर के अनुसार चोरी गए सामान में सात जोड़ी चांदी की पायल, करीब 250 ग्राम, नौ जोड़ी चांदी की बिछिया, चार सोने की लंबी नथ, करीब 30 ग्राम का सोने का लाकेट मय चेन, करीब 20 ग्राम की दो सोने की अंगूठियां और छह हजार रुपये नकद शामिल हैं। पीड़ित का कहना है कि इस घटना से उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हुआ है और मानसिक परेशानी भी हुई है।

हेमंत कुमार ने तहरीर में कहा कि ड्यूटी के चलते घर से दूर रहने के कारण परिवार और संपत्ति की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। उन्होंने पुलिस से मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज करने, साक्ष्य जुटाने, आरोपितों की पहचान करने और चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की है। इस घटना के बाद गांव में भी दहशत का माहौल है।