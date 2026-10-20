विजय दशमी पर दहन होगा 1.5 लाख का 'रावण', इस बार 65 फीट लंबा है हाथरस में दशानन का पुतला

जागरण संवाददाता, हाथरस। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज मनाया जा रहा है। आगरा रोड स्थित पॉलिटेक्निक मैदान में 65 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। करीब डेढ़ लाख रुपये की लागत से तैयार पुतला इस बार दशहरा मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र है।

रावण दहन देखने के लिए शहर के साथ आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। उधर, मेले में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए नगर पालिका ने मैदान और आसपास के मार्गों पर सफाई व व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई हैं।

41 वर्षों से पुतला बनाने के काम में जुटा है परिवार रावण का पुतला तैयार करने की जिम्मेदारी हाथरस के बड़ा नवीपुर निवासी विनोद कुमार का परिवार लंबे समय से संभालता आ रहा है। परिवार करीब 41 वर्षों से पुतले बनाने के काम में जुटा है। बांस, कागज और अन्य सामग्री से तैयार किए जाने वाले पुतले को आकर्षक रूप देने के लिए कारीगर कई दिनों तक मेहनत करते हैं। इस बार 65 फीट ऊंचे पुतले पर करीब डेढ़ लाख रुपये की लागत आई है। विजयादशमी पर आतिशबाजी के बीच पुतले का दहन किया जाएगा।