भैया दूज पर घर से निकलने से पहले चेक करें रूट डायवर्जन, हाथरस में सुबह सात बजे से भारी वाहनों की नो एंट्री

जागरण संवाददाता, हाथरस। भाई दूज के पर्व पर हाथरस जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस ने रूट डायवर्जन लागू किया है। यह व्यवस्था आज यानि 11 से 12 नवंबर तक सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लागू है। इस दौरान शहर के प्रमुख मार्गों पर बड़े और मध्यम वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। पुलिस ने आमजन से निर्धारित मार्गों का प्रयोग करने और सहयोग की अपील की है।

पुलिस के अनुसार त्योहार के दौरान बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है। इससे जाम और अप्रिय घटना की आशंका रहती है। इसी को देखते हुए डायवर्जन व्यवस्था बनाई गई है। डायवर्जन का उद्देश्य आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, बाजारों में सुगम आवागमन बनाए रखना और यातायात को व्यवस्थित रखना है।