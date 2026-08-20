Raksha Bandhan 2026: भाई के लिए खरीदें सोने-चांदी की राखी, कीमत जान खुश हो जाएंगी बहनें

संवाद सहयोगी, हाथरस। Gold Rakhi Price, Silver Rakhi Price: भाई-बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक है और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

सर्राफा बाजार से लेकर सामान्य बाजार तक रंग-बिरंगी राखियों की भरमार है। इस बार सोने-चांदी की राखियों की मांग भी ठीकठाक है।

सर्राफा बाजार में भी रौनक

रक्षाबंधन नजदीक आते ही सर्राफा बाजार में भी रौनक बढ़ गई है। ज्वेलर्स की दुकानों पर पारंपरिक धागे वाली राखियों के साथ-साथ डिजाइनर सोने और चांदी की राखियां भी बिक रही हैं। कुछ ग्राहक खास डिमांड पर कस्टमाइज्ड राखियां भी बनवा रहे हैं। इस साल सोने-चांदी की कीमतों में भारी उछाल के बावजूद राखियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ा है।

स्वर्ण व्यापारी राजेश बंसल ने बताया कि चांदी की राखियां एक हजार रुपये से शुरू हो रही हैं, जबकि सोने की राखियां 20 हजार रुपये से शुरू होकर ग्राहक की मांग के अनुसार उपलब्ध हैं। बाजार में ब्रांडेड और डिजाइनर राखियों की खास मांग है।

कुछ राखियां पतली सोने की चेन के साथ आती हैं तो कुछ हीरे से जड़ी हुई हैं, जो ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रही हैं। कीमतों की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल सोना-चांदी करीब दोगुना महंगा हो गया है। पिछले साल प्रति किलो चांदी 80 से 90 हजार रुपये थी जो अब 2.40 लाख रुपये के करीब पहुंच गई है। वहीं, सोना भी एक लाख 51 हजार रुपये हो गया है।

इसके बावजूद बहनों का उत्साह कम नहीं है। वे अपनी पसंदीदा और कीमती राखियां खरीदकर भाइयों की कलाई सजाने की तैयारी में जुटी हैं। व्यापारियों का कहना है कि महंगाई के बावजूद रक्षाबंधन पर भावनाएं हावी हैं। त्योहार के चलते बाजार में बिक्री में इजाफा हुआ है और आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी की उम्मीद है।

डिजाइनर राखियों का चलन बढ़ा इस बार राखियों में गणपति, ओम, स्वास्तिक और रुद्राक्ष से जुड़ी थीम काफी पसंद की जा रही हैं। इसके साथ ही अन्य डिजाइन की राखियों का चलन भी बढ़ा है, जिसमें भाई का नाम या राशि उकेरी जा सकती है।

व्यापारियों के अनुसार, रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, भावनाओं का प्रतीक है। यही वजह है कि दाम चाहे जो भी हो, बहनें इस दिन को खास बनाने से पीछे नहीं हटतीं। स्वर्ण व्यापारियों ने बताया कि राखियों का कारोबार बढ़ा है। राखियों के नए-नए डिजाइनों की मांग बढ़ी है।

महिलाओं को लुभा रहे आर्टिफिशियल गहने सोने-चांदी की कीमतों में वृद्धि होने के बाद महिलाओं को हल्के व आर्टिफिशियल गहने भा रहे हैं। बाजारों में चूड़ियों, चूड़ों व कपड़ों के उत्पादों की खूब मांग है। लोग यहां से साड़ियां, कपड़े, मैचिंग कड़े, हार व चूड़ियां छांटते नजर आ रहे हैं। चूड़ा और मेकअप के सामान की खरीदारी जोरों पर है। शहर से लेकर गांव तक रोजाना हजारों लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। महिलाओं से लेकर पुरुष तक देर रात तक बाजारों में चहल-पहल करते नजर आ रहे हैं।