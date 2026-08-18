मोती और धागों से बुनी आत्मनिर्भरता की कहानी, बहराइच की 100 से अधिक महिलाएं बना रहीं आकर्षक राखियां

जागरण संवाददाता, बहराइच। रक्षाबंधन पर्व को लेकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) से जुड़ी 100 से अधिक महिलाएं राखी निर्माण में जुट गई हैं। यह महिलाएं विभिन्न डिजाइन की आकर्षक राखियां तैयार कर रही हैं। इन राखियों की बिक्री से महिलाओं को अतिरिक्त आमदनी होगी और उनके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का रास्ता मजबूत होगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को समूहों से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में महिलाओं को राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। अब यह महिलाएं घर और समूह स्तर पर राखियां तैयार कर रही हैं। इससे उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार काम करने का अवसर भी मिल रहा है।

महिलाएं मोती, रंगीन धागे, कुंदन, मिरर समेत विभिन्न सजावटी सामग्रियों का प्रयोग कर पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन की राखियां बना रही हैं। इन राखियों की बाजार में अच्छी मांग की उम्मीद है। समूहों के माध्यम से राखियों की बिक्री कर महिलाओं को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा। त्योहारों पर राखी निर्माण जैसे कार्य अतिरिक्त आय का अच्छा माध्यम बन रहे हैं।



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