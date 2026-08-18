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भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस और SSB की बड़ी कार्रवाई, ढाई किलो अफीम के साथ नेपाली महिला तस्कर गिरफ्तार

By Raju Jaiswal Edited By: Abhinav Tripathi
Updated: Tue, 18 Aug 2026 01:59 PM (IST)

भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त कार्रवाई में ढाई किलो अफीम के साथ एक नेपाली महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। महिला को एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है और अफीम के प्राप्तकर्ता की तलाश जारी है।

ढाई किलो अफीम के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार।

ढाई किलो अफीम के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार।

HighLights

  1. भारत-नेपाल सीमा पर ढाई किलो अफीम बरामद।

  2. पुलिस और एसएसबी ने नेपाली महिला को पकड़ा।

  3. महिला तस्कर पर एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज।

जागरण संवाददाता, बहराइच। भारत-नेपाल सीमा पर जांच के दौरान एक नेपाली महिला को पुलिस व एसएसबी जवानों ने संयुक्त जांच के दौरान पकड़ लिया। उसके पास से ढाई किलो अफीम बरामद हुई है। बरामद अफीस को सीज कर दिया गया है। नेपाली महिला तस्कर पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।नेपाल के रोल्पा जिले से महिला को ढाई किलो अफीम तस्कर ने देकर रुपईडीहा में देने के लिए भेजा गया था।

एसएसबी के कमांडेंट गिरीश चंद्र पांडेय ने बताया कि महिला अफीम लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश के लिए लाइन में लगी। एसएसबी जवान व पुलिस टीम उसकी जांच कर रही थी। जांच के दौरान उसके पास वजन का बैग दिखा। उसकी जांच की गई तो उसमें अफीम मिला। इस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

उसकी पहचान नेपाल के रोलपा जिले के वार्ड नंबर पांच थबांग निवासी मनपुरा बुद्धा के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि महिला पर एनडीपीएस एक्ट का मुदकमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। उसने रुपईडीहा निवासी एक व्यक्ति को अफीम देने की बात कही है। उसकी तलाश की जा रही है।

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