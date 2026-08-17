बहराइच में सज्जाद हत्याकांड में दो आरोपी गिरफ्तार, तीन अन्य की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, बहराइच। कोतवाली देहात पुलिस ने श्रमिक सज्जाद हत्याकांड के मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फरार अन्य तीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।

चिलवरिया बाजार निवासी सज्जाद उर्फ लक्खा की शनिवार को दबंगों ने मजदूरी से इंकार करने पर लाठियों से पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर तीन नामजद व दो अज्ञात समेत पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था।