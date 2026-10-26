तवांग मैराथन में मोहन सिंह आर्य ने हासिल किया पांचवां स्थान, 65 की उम्र में बढ़ाया हाथरस का मान

जागरण संवाददाता, हाथरस। अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में शनिवार, 24 अक्टूबर को भारतीय सेना की ओर से तवांग स्टेडियम में तवांग मैराथन के द्वितीय संस्करण का भव्य आयोजन किया गया। इसमें सादाबाद कें गांव मंस्या खुर्द निवासी अंतरराष्ट्रीय एथलीट मोहन सिंह आर्य ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने आयु वर्ग की 21 किलोमीटर मैराथन में पांचवां स्थान प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

मोहन सिंह आर्य भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), आगरा में मुख्य लेखाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका खेल के प्रति जुनून बरकरार है। उन्होंने तवांग में आयोजित मैराथन में पूरे उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने 21 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण दौड़ को 2 घंटे 36 मिनट में पूरा कर अपने आयु वर्ग में पांचवां स्थान हासिल किया।