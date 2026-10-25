हाथरस में प्रेम की अनोखी मिसाल: मोर की माैत हुई तो वियोग में मोरनी ने भी त्यागे प्राण

जागरण संवाददाता, हाथरस। चितावर गांव के पास प्रेम की मार्मिक मिसाल सामने आई। खेतों में बंबे के किनारे किसान के ट्यूबवेल की 11 हजार की लाइन से चिपककर एक मोर की मृत्यु हो गई। ग्रामीणों के अनुसार, मोर-मोरनी का जोड़ा खेल रहा था, तभी मोर करंट की चपेट में आ गया। दूर खड़ी मोरनी यह देखती रही, फिर पास आकर जोर-जोर से आवाज देने लगी।

साथी की आवाज न आने पर वियोग सहन नहीं कर पाई और मोर के पास ही तड़प-तड़प कर प्राण त्याग दिए। घटना के बाद मौके पर ग्रामीण जुटे। बंबा पर जेसीबी से सफाई हो रही थी। ग्रामीणों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। बेजुबानों के सच्चे प्रेम ने इंसानों को रिश्तों की गहराई पर सोचने को मजबूर कर दिया।