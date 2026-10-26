यूपी में मुफ्त राशन की अवधि बढ़ी, अब 30 अक्टूबर तक मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, हाथरस। हाथरस के सासनी समेत उत्तर प्रदेश के कुछ और शहरों में उठान देरी से होने के कारण शासन ने गरीबों को मुफ्त में राशन देने की अवधि को पांच दिन और बढ़ा दिया है। हालांकि आज 25 अक्टूबर तक ही राशन का वितरण होना था मगर अब वितरण 30 अक्टूबर तक होगा।

ई-पास मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा, मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की सुविधा 30 अक्टूबर को भी उपलब्ध रहेगी। पांच और दिन ले सकेंगे राशन की दुकानों से गेंहू और चावल जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम ने बताया कि गृहस्थी एवं अन्त्योदय कार्डधारक अब 30 अक्टूबर तक राशन ले सकते हैं। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपनी दुकान में उपलब्ध स्टाक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। किसी भी असुविधा,शिकायत की स्थिति में सम्बन्धित तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय, जिला पूर्ति कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।