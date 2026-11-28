जागरण संवाददाता, हाथरस। असुरक्षित तालाब ओवरब्रिज पर एक ओर गोल चक्कर और दूसरी ओर पुलिस बूथ का निर्माण होगा। इस पर लोक निर्माण विभाग की ओर से 2.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि चार महीने तालाब ओवरब्रिज पर छात्रा खुशी की हादसे में मौत हो गई थी उसके बाद स्वजन का गुस्सा फूट पड़ा और पूरे पुल पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध व्यक्त किया था। तब पूरा प्रशासन हिल गया था।

तत्कालीन डीएम के निर्देश पर अधिकारियों की टीम को मौके पर भेजकर हादसों की पुनरावृति रोकने को प्रस्ताव तलब कर लिया था। पीडब्लूडी ने ढाई करोड़ का प्रस्ताव बनाकर डीएम जरिए शासन को भेजा जिसको मंजूरी मिल गई है।

चार महीने पहले छात्रा खुशी की तालाब पुल पर हादसे में चली गई थी जान बता दें करीब तीन महीने पहले यानी 28 जुलाई की की देर शाम को हाथरस नगर के तालाब ओवरब्रिज पर एक सड़क हादसे में 18 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई थी। मृतका की पहचान डॉ. संजीव अग्रवाल की 18 वर्षीय पुत्री खुशी अग्रवाल के रूप में हुई है। वह कोतवाली सदर क्षेत्र के आगरा रोड स्थित पुराना मिल कंपाउंड की निवासी थी। खुशी अलीगढ़ रोड स्थित एक कोचिंग सेंटर से मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। सोमवार देर शाम कोचिंग खत्म होने के बाद वह अपनी स्कूटी से घर लौट रही थी।