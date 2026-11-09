दीवाली पूजा के बाद जलती मोमबत्ती से दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान राख, हाथरस में हादसा

जागरण संवाददाता, हाथरस। शहर के कोतवाली सदर इलाके की खाती खाना चमन गली में रविवार देर रात एक बड़ी घटना हो गई। यहां फाइबर शीट और प्लास्टिक की दुकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया।

दुकान के मालिक आयुष जैन के अनुसार दीपावली के मौके पर दुकान में पूजा की गई थी। पूजा के बाद जलती हुई मोमबत्ती दुकान में ही छोड़ दी गई थी।

दीपावली की पूजा के बाद छोड़ी मोमबत्ती बनी हादसे की वजह आशंका जताई जा रही है कि इसी मोमबत्ती से दुकान में आग लगी। पहले दुकान से धुआं उठने लगा, फिर कुछ ही देर में आग की लपटें उठने लगीं। देर रात आग की लपटें देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने पहले खुद ही बाल्टी और पानी से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन फाइबर और प्लास्टिक का सामान होने के कारण आग तेजी से फैलती गई और लोगों के बस से बाहर हो गई। इसके बाद लोगों ने फायर स्टेशन को सूचना दी।