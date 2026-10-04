दाऊजी मेले में मारपीट के बाद सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, शहर के 35 वार्ड में सफाई कार्य ठप

जागरण संवाददाता, हाथरस। मेला श्री दाऊजी महाराज में शनिवार की रात जूस पीने के विवाद को लेकर दुकानदार से मारपीट हो गए। इसमें घटना में हुए घायल को रेफर कर दिया है। पुलिस ने कुछ सफाई कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। इससे नाराज सफाई कर्मियों ने गोशाला मार्ग पर ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर जाम लगा दिया। रविवार को उन्होंने हड़ताल करते हुए सफाई कार्य ठप कर दिया।

मेला श्री दाऊजी महाराज में सफाई कर्मचारी से हुई मारपीट के बाद पुलिस की कार्रवाई से आक्रोश बढ़ गया। वहां काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। रात में ही सफाई कर्मचारी मेला परिसर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर सफाई कर्मियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। इसे लेकर दूसरे दिन हड़ताल करते हुए सफाई कार्य ठप कर दिया।