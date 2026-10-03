हाथरस के दाऊजी महाराज मेले में लाफ्टर शो में बेकाबू हुई भीड़, पुलिस ने लाठियां फटकारीं; होमगार्ड घायल

जागरण संवाददाता, हाथरस। मेला श्री दाऊजी महाराज में शुक्रवार रात लाफ्टर शो के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। हजारों की भीड़ जुटने से व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं। पुलिस ने लाठियां फटकारीं तो भगदड़ मच गई। ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड घायल हो गया, कई लोग चोटिल हुए। हालात बिगड़ने पर प्रशासन को कार्यक्रम आधी रात से पहले ही बंद कराना पड़ा।

शुक्रवार रात शो देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मेला परिसर पहुंचे। पंडाल में क्षमता से अधिक भीड़ पहुंचने से प्रवेश द्वारों पर दबाव बढ़ गया। लोग धक्का-मुक्की कर अंदर जाने की कोशिश करते रहे। रात करीब 11 बजे स्थिति बेकाबू हो गई।

पुलिस ने फटकरीं लाठियां भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठियां फटकारीं। इससे लोग इधर-उधर भागने लगे और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।धक्का लगने से ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड गिरकर घायल हो गया। उसे ले जाने के लिए एंबुलेंस नहीं मिली तो एसडीएम सदर की गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया गया।