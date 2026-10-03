अलीगढ़: दौड़ लगाने निकले युवक को अज्ञात वाहन ने रौंदा, मौत से परिवार में मचा कोहराम

संवाद सूत्र, बेसवां (अलीगढ़)। रविवार सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। युवक सुबह करीब चार बजे दौड़ लगाने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान विश्वमित्रपुरी स्थित कोल्ड के ठीक सामने अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई।

मृतक की पहचान रामवीर कुशवाह पुत्र बनवारी लाल निवासी किला मोहल्ला कुशवाह के रूप में हुई है। रामवीर तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था। बड़े भाई का नाम लक्ष्मण और छोटे भाई का नाम अनिल है। तीन भाइयों में एक भाई का विवाह हो चुका है। रामवीर कोल्ड स्टोर में मजदूरी करता था।