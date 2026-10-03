अलीगढ़: दौड़ लगाने निकले युवक को अज्ञात वाहन ने रौंदा, मौत से परिवार में मचा कोहराम
अलीगढ़ के बेसवां में सुबह दौड़ लगाने निकले एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके ...और पढ़ें
HighLights
युवक रामवीर कुशवाह की अज्ञात वाहन से टक्कर में मौत
सुबह दौड़ लगाने के लिए घर से निकला था रामवीर
पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी
संवाद सूत्र, बेसवां (अलीगढ़)। रविवार सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। युवक सुबह करीब चार बजे दौड़ लगाने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान विश्वमित्रपुरी स्थित कोल्ड के ठीक सामने अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई।
मृतक की पहचान रामवीर कुशवाह पुत्र बनवारी लाल निवासी किला मोहल्ला कुशवाह के रूप में हुई है। रामवीर तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था। बड़े भाई का नाम लक्ष्मण और छोटे भाई का नाम अनिल है। तीन भाइयों में एक भाई का विवाह हो चुका है। रामवीर कोल्ड स्टोर में मजदूरी करता था।
पुलिस कर रही है अज्ञात वाहन की तलाश
हादसे की खबर मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। युवक की मौत से मां कमलेश का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार के लोगों का कहना है कि रामवीर रोजमर्रा की तरह सुबह दौड़ लगाने के लिए निकला था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह उसकी आखिरी सुबह होगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अलीगढ़ भेज दिया। पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।