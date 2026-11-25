संवाद सूत्र, सादाबाद (हाथरस)। दहेज में बुलेट बाइक की मांग पूरी नहीं होने पर शादी की खुशियां विवाद में बदल गईं। आरोप है कि जयमाला के बाद दूल्हे ने दुल्हन और उसके पिता के साथ मारपीट की। मामला यहीं नहीं थमा। अगले दिन विवाहिता ने पति और उसके एक साथी पर कमरे में घुसकर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया।

पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवाद के चलते बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई। सामूहिक विवाह योजना में हुआ था विवाह कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती का विवाह 21 नवंबर को सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत मथुरा जनपद के सुरीर क्षेत्र निवासी युवक के साथ हुआ था। दोनों परिवारों के बीच पहले से ही रिश्ता तय था। दुल्हन के पिता की इच्छा पर अगले दिन 22 नवंबर को गांव में बारात लेकर दूल्हा पहुंचा था। स्वागत और अन्य रस्मों के बाद जयमाला का कार्यक्रम हुआ। आरोप है कि इसके बाद दूल्हे ने दुल्हन के पिता से दहेज में तय बुलेट बाइक मांगी। मांग पूरी नहीं होने पर कहासुनी शुरू हो गई।