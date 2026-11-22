संवाद सूत्र, नारखी (फिरोजाबाद)। यूपी के फिरोजाबाद जिले के गांव कपावली की ठार में घर आए ममेरे देवर ने शुक्रवार रात झगड़ा होने के बाद भाभी को पीटा और फिर गला घाेंट दिया। वह काफी समय से महिला पर घर से भागने का दबाव बना रहा था। शनिवार सुबह शादी समारोह में सजावट का काम करके पति घर लौटा तो पत्नी का शव रसोई में पड़ा मिला।

चेहरे और गले में चोट के निशान थे। पुलिस के साथ ही फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। मामले में आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। मेरी हो जाओ...नहीं तो किसी की होने नहीं दूंगा तनू शर्मा के पति गौरव ने बताया कि आरोपित पत्नी को घर से भागने के लिए दबाव बनाता था। धमकी देता था कि मेरी हो जाओ, नहीं तो किसी की होने नहीं दूंगा। अपने ममेरे भाई की हरकत का विरोध करते हुए ननिहाल में शिकायत की थी। बावजूद इसके वह अपनी हरकत से बाज नहीं आया और दोनों परिवारों के संबंध खत्म हो गए थे।