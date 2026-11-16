ढाबा-होटलों में देह व्यापार: हाथरस में महिला और युवक के ऑडियो ने मचाया बवाल, जांच को लैब भेजा

संवाद सहयोगी, हाथरस। शहर से सटे बाईपास और हाईवे पर स्थित होटलों व ढाबों की आड़ में कथित अवैध गतिविधियों के संचालन के मामले में प्रसारित ऑडियो जांच के लिए लैब भेजा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रसारित ऑडियो में दो युवकों से हुई महिला से बातचीत के बाद उनके बयान दर्ज किए जाएंगे।

एक महिला और दो युवकों के बीच बातचीत का ऑडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई। प्रसारित ऑडियो में महिला और युवकों के बीच होटलों में कमरे उपलब्ध कराने और देह व्यापार से जुड़ी बातें हो रही थीं। ऑडियो में एक ढाबे का भी जिक्र किया गया है, जो कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र में आता है।

पुलिस ने ऑडियो के आधार पर छानबीन शुरू कर दी है। संबंधित ढाबा संचालक से पूछताछ की गई है, ताकि महिला और उसके माध्यम से युवकों तक पहुंचा जा सके। इस आधार पर पुलिस ने ऑडियो जांच के लिए लैब भेजा है। ताकि यह पता चल सके ऑडियो किस तारीख का है, जो बात की गई है वह भी साफ हो सके।