बरसाना में मिला अनुज 10 दिन परिवार संग रहेगा, तीन महीने की गुमशुदगी का राज बरकरार

जागरण संवाददाता, हाथरस। बरसाना के लाडली आश्रम से बरामद 16 वर्षीय अनुज चौधरी को सोमवार को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। समिति ने अनुज को फिलहाल 10 दिन के लिए उसकी इच्छा के अनुसार माता-पिता के साथ रहने की अनुमति दी है। पुलिस की ओर से सादाबाद के एसीजेएम न्यायालय में पेश किए जाने के बाद न्यायालय के आदेश पर उसे हाथरस बाल कल्याण समिति के सामने लाया गया था।

समिति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनुज को उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया। समिति के सामने अनुज ने अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वह तीन महीने तक कहां रहा और इस दौरान उसके साथ क्या हुआ, इसका अभी पता नहीं चल सका है।

अनुज के चाचा जितेंद्र ने बताया कि अनुज बरसाना से मिल गया है। अभी उसने इस अवधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। परिवार पहले उससे बातचीत करेगा। इसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि वह कहां रहा और किन परिस्थितियों में रहा।