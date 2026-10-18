निजी शिक्षण संस्थानों को नाम से हटाने होंगे ‘इंडिया, इंडियन और नेशनल’ जैसे शब्द, AICTE का बड़ा निर्देश

जागरण संवाददाता, हाथरस। निजी शिक्षण संस्थान अपने नाम में इंडिया, इंडियन और नेशनल जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जो कर रहे हैं उन्हें अपने नामों के आगे से यह शब्द 28 नवंबर तक हटाने के निर्देश एआईसीटीई द्वारा दिए गए हैं। इसे लेकर जिले में सक्रियता बढ़ गई है। प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों के बारे पता लगाने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी इन संस्थानों की पत्रावलियां खंगालने में लग गए हैं।

निजी संस्थान अपने संस्थानों को चमकाने के लिए उनके नाम से पहले या बीच में इंडिया, इंडियन या नेशनल शब्दों का प्रयोग करते हैं। शिक्षक अमित कुमार बताते हैं कि इस तरह के शब्द जुड़ने से उनका आभास सरकारी संस्थान की तरह हो जाता है। बेचारे बच्चे भ्रमित होकर इनमें पहुंचते हैं।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) इन नामों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह एक अच्छी पहल है। नाम जब यह शब्द नहीं दिखेंगे तो विद्यार्थी व अभिभावक भी इनका सच आसानी से समझ सकेंगे। प्रवेश लेने से पहले वह वहां की सुविधाओं व शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में भली भांति परिचित होने के बाद ही अगला कदम उठाएंगे।