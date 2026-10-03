ये इश्क का मामला है: पति रोया-बच्चे बिलखते रहे, 14 साल की शादी तोड़कर प्रेमी संग गई महिला

संवाद सूत्र, चंदपा (हाथरस)। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के लिए महिला ने 14 साल पुराना वैवाहिक रिश्ता और तीन मासूम बच्चों को छोड़ दिया। पति और बच्चों के रोने-बिलखने के बाद भी वह प्रेमी के साथ चली गई। करीब एक सप्ताह पूर्व गांव की महिला दवा लेने के बहाने घर से निकली और लापता हो गई।

स्वजन ने काफी खोजबीन की, सुराग न मिलने पर चंदपा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और दबिश बढ़ाई। शुक्रवार को महिला अपने प्रेमी के साथ खुद कोतवाली पहुंच गई। थाने में ससुराल और मायके पक्ष के लोग एकत्रित हो गए। मां ने फरियाद की, पति रोते हुए मिन्नतें करता रहा। 12 साल की बेटी, आठ साल के बेटे और दो साल के मासूम की दुहाई दी गई, लेकिन महिला का दिल नहीं पसीजा।

तीनों बच्चे बिलखते रहे, उन्हें छोड़ प्रेमी के साथ गई महिला पुलिस के सामने महिला ने बताया कि उसकी शादी 14 साल पहले हुई थी। पति मारपीट करता था। परेशान होकर उसने इंस्टाग्राम पर धौलपुर, राजस्थान के पुराने परिचित का नंबर निकाला और उसके साथ रहने का फैसला किया। प्रेमी की पहली पत्नी की मौत हो चुकी है, वह भी महिला को रखने को तैयार था।