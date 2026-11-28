जागरण संवाददाता, हाथरस। शहर में अपराधिक वारदात और ट्रैफिक नियमों पर निगरानी रखने को नगर पालिका और पुलिस विभाग ने मिलकर यह योजना बनाई है। शहर के जिन स्थानों पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है और जहां घटनाएं ज्यादा होती हैं, वहां कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों को पुलिस के कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा।

नगर पालिका शहर के हर चौराहे और तिराहे पर करीब 30 सीसीटीवी कैमरे 99 लाख की लागत से लगाएगी। हालांकि कुछ सीसीटीवी कैमरे पहले से लगे हैं जो आबादी के हिसाब से नाकाफी हैं। पुलिसकर्मी 24 घंटे इन कैमरों पर नजर रखेंगे शहर के सासनी गेट, आगरा रोड, अलीगढ़ रोड, मथुरा रोड, सादाबाद गेट, कमला बाजार, स्टेशन रोड, बस स्टैंड, मंडी समिति, गांधी पार्क चौराहा, इगलास रोड और तालाब चौराहा जैसे प्रमुख स्थानों पर कैमरे लगाए जाएंगे। इन स्थानों पर दिन-रात लोगों का आना-जाना लगा रहता है। अक्सर यहां जाम लगता है और अपराधी वारदात करके भाग जाते हैं। कैमरे लगने से पुलिस को आरोपियों की पहचान करने में आसानी होगी।

नगर पालिका की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाने को खर्च किए जाएंगे पूरे 99 लाख रुपये नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राेहित सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। कैमरे हाईटेक होंगे। रात में भी साफ तस्वीर आएगी। इनकी रिकॉर्डिंग एक महीने तक सुरक्षित रहेगी। जरूरत पड़ने पर पुलिस फुटेज को सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकेगी। कैमरों के जरिए अतिक्रमण करने वाले भी कैद हो सकेंगे।