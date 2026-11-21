संवादसूत्र, संडीला। बरौनी फाटक के पास शुक्रवार की दोपहर एक व्यक्ति ने वंदे भारत एक्सप्रेस के आगे कूदकर जान दे दी। पुलिस शव की पहचान का प्रयास कर रही है। संडीला में बरौली फाटक के निकट शुक्रवार की दोपहर एक युवक खड़ा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार काफी देर तक वह रेलवे लाइन के किनारे खड़ा रहा।

इसी दौरान गुजरी वंदे भारत एक्सप्रेस के आगे कूद गया। बकरियां चरा रहे लोगों ने युवक को ट्रेन के आगे कूदता देखा,शोर मचाने पर भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। तलाशी के दौरान युवक के पास ऐसा कुछ नहीं मिला,जिससे पहचान हो सकती।