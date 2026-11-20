जागरण संवाददाता, हरदोई। मजदूरी करने गए युवक का शव बुधवार की देर शाम गांव से कुछ दूरी पर सड़क के किनारे खाई में भरे पानी में उतराता मिला। स्वजन ने पैर फिसलने से गिरकर डूबने से मौत होने की आशंका व्यक्त की है। हरियावां के ग्राम लिलवल के जितेंद्र रोज की तरह बुधवार को मजदूरी करने गए थे। देर शाम टेनी-लिलवल मार्ग के किनारे खाई में भरे पानी में जितेंद्र का शव उतराता मिला।

सड़क से गुजर रहे ग्रामीणों ने शव उतराता देखा। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर स्वजन मौके पर पहुंचे और शव को खाई से निकालकर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। स्वजन ने आरोप से इन्कार किया।