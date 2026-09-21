हरदोई में स्नान के दौरान गहरे पानी में डूबने से दो ममेरे भाइयों की मौत, बचाने में कई श्रद्धालु भी फंसे

संवादसूत्र, कोथावां (हरदोई)। पौराणिक हत्याहरण तीर्थ पर भाद्रपद माह मेले के बाद सोमवार को स्नान के दौरान गहरे पानी में डूबने से दो ममेरे भाइयों की मौत हो गई। छोटे को डूबता देखकर उसे बचाने के लिए पानी में उतरा उसका बड़ा ममेरा भाई भी गहरे पानी में समा गया। दोनों को बचाने के प्रयास में कई श्रद्धालु भी पानी में फंस गए। हादसे के बाद तीर्थ परिसर में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने सभी को निकाला। उन लोगों ने एंबुलेंस देर से आने का आरोप लगाया है।

सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र के खेरवा, आवास विकास कालोनी निवासी मोहित त्रिपाठी अपनी मां अर्चना व अन्य स्वजन के साथ तीर्थ स्थल पर स्नान के लिए आए थे। उनके साथ मोहित का 12 वर्षीय ममेरा भाई ऋतिक भी आया था। सोमवार देर शाम सभी स्नान कर रहे थे। अचानक ऋतिक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे बचाने के लिए मोहित ने छलांग लगा दी, लेकिन वह भी डूबने लगा।

दोनों को डूबता देख मोहित की मां अर्चना समेत स्नान कर रहीं महिलाएं भी बचाव के लिए पानी में उतर गईं और गहराई में फंसने लगीं। हत्याहरण निवासी विनोद द्विवेदी समेत अन्य श्रद्धालुओं ने रस्सी और बांस की लग्गी के सहारे उन्हें बाहर निकाला। ऋतिक के पानी में न मिलने पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर तलाश की और कुछ देर बाद उसे बाहर निकाला। दोनों को बाहर निकालने के बाद श्रद्धालुओं और साथियों ने काफी देर तक सीपीआर दिया।