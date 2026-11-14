हरदोई में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान गर्भवती की मौत, घर वालों ने लापरवाही का आरोप लगा किया हंगामा

जागरण संवाददाता, हरदोई। सर्कुलर रोड स्थित सिद्धार्थ हॉस्पिटल में शुक्रवार शाम इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर स्वजन उसे दोपहर में अस्पताल लेकर पहुंचे थे। आरोप है कि चिकित्सकों ने प्लेटलेट्स मात्र 12 हजार होने की बात कहकर तत्काल भर्ती कर लिया। इसके बाद उपचार शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही घंटे बाद महिला की मौत हो गई।

इससे नाराज स्वजन ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव अस्पताल के बाहर रखकर हंगामा शुरू कर दिया। अचानक हुए हंगामे से अस्पताल परिसर में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाराज स्वजन को समझाकर शांत कराया। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

सुरसा थाना क्षेत्र के गेहरुई गांव निवासी संदीप वर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी मानसी वर्मा गर्भवती थीं। शुक्रवार को तबीयत खराब होने पर वह पत्नी को लेकर शहर के सर्कुलर रोड स्थित सिद्धार्थ हॉस्पिटल पहुंचे। स्वजन के अनुसार अस्पताल में जांच के बाद चिकित्सकों ने मानसी की प्लेटलेट्स संख्या महज 12 हजार बताई। हालत गंभीर होने की बात कहते हुए तत्काल भर्ती करने की सलाह दी।

स्वजन ने चिकित्सकों पर भरोसा कर उपचार शुरू करा दिया। आरोप है कि भर्ती होने के बाद मानसी की हालत में सुधार नहीं हुआ। शाम करीब पांच बजे चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर बताई और कुछ देर बाद मौत की जानकारी दे दी।