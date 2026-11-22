जागरण संवाददाता, हरदोई। दिल्ली और प्रतापगढ़ की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। यात्रियों की बढ़ती संख्या और भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दो ट्रेनों में सीमित अवधि के लिए एक-एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाने का फैसला किया है। इससे स्लीपर श्रेणी में बर्थ की उपलब्धता बढ़ने और कन्फर्म सीट मिलने की संभावना रहेगी।

रेलवे के मुताबिक, गाड़ी संख्या 14207 मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़-दिल्ली में 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया जाएगा। वहीं, दिल्ली से मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जाने वाली गाड़ी संख्या 14208 में 29 नवंबर से 7 दिसंबर तक अतिरिक्त कोच की व्यवस्था रहेगी।