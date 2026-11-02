पाटलिपुत्र-चंडीगढ़ ट्रेन का बदला नाम और नंबर, सुपरफास्ट का भी दर्जा खत्म

जागरण संवाददाता, हरदोई। रेलवे ने ट्रेनों के संचालन और श्रेणी में बदलाव करते हुए पाटलिपुत्र-चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस को अब सामान्य एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में संचालित करने का फैसला किया है। इस बदलाव का असर जिले से होकर गुजरने वाले यात्रियों पर भी पड़ेगा। रेलवे के नए निर्णय के तहत ट्रेन का सुपरफास्ट का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही इसके पुराने ट्रेन नंबर भी बदल दिए गए हैं।

अब तक पाटलिपुत्र-चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन 22355-56 नंबर से किया जा रहा था। रेलवे की ओर से जारी नई व्यवस्था के अनुसार, अब इस ट्रेन को 13255-56 नंबर से चलाया जाएगा। यानी यात्रियों को अब टिकट बुक करते समय ट्रेन के नए नंबर का ध्यान रखना होगा।

खासतौर पर नियमित रूप से इस ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को नए नंबर की जानकारी रखना जरूरी होगा, ताकि आरक्षण कराने या यात्रा की योजना बनाने में किसी तरह की परेशानी न हो। रेलवे के इस बदलाव का एक फायदा यात्रियों को किराए के रूप में मिल सकता है।

अभी तक ट्रेन सुपरफास्ट श्रेणी में शामिल थी, जिसके कारण आरक्षित और अनारक्षित दोनों तरह के टिकटों पर यात्रियों को अतिरिक्त सुपरफास्ट शुल्क देना पड़ता था। अब सुपरफास्ट श्रेणी समाप्त होने के बाद यह अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। रेलवे की नई व्यवस्था एक नवंबर से प्रभावी हो गई है। ऐसे में इस ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट पर पहले की तुलना में कुछ कम भुगतान करना पड़ेगा। पाटलिपुत्र-चंडीगढ़ एक्सप्रेस का संचालन सप्ताह में निर्धारित दिनों पर होता है।