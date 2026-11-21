संवाद सूत्र, हरदोई। विधानसभा क्षेत्र में पुलिस विभाग के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। कोतवाली हरपालपुर के बाद अब कोतवाली पाली के नवीन प्रशासनिक एवं आवासीय भवनों के निर्माण के लिए शासन ने बजट स्वीकृत कर दिया है। निर्माण के लिए कुल 15 करोड़ 10 लाख 47 हजार रुपये की स्वीकृति मिली है। इसके सापेक्ष पहली किस्त भी जारी कर दी गई है।

क्षेत्रीय विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू के प्रयासों से स्वीकृत बजट में प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए 9 करोड़ 69 लाख 14 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं। इसकी पहली किस्त के रूप में 4 करोड़ 84 लाख 57 हजार रुपये जारी हुए हैं।