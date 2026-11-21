जागरण संवाददाता, हरदोई। मेडिकल कालेज के पैथोलाजी विभाग में आधुनिक पेंटा-हेड माइक्रोस्कोप स्थापित किया गया है। इस उपकरण के शुरू होने से अब एक ही स्लाइड को पांच विशेषज्ञ एक साथ देख सकेंगे, जिससे जटिल मामलों की सामूहिक समीक्षा, रिपोर्ट की जांच और रोगों के सटीक निदान में बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही छात्रों को प्रयोगात्मक पढ़ाई करने में सहुलियत मिलेगी।

मेडिकल कालेज अस्पताल की पैथोलाजी उच्चीकृत होने के बाद से लगातार सुविधाएं बढ़ रहीं हैं। यहां कैंसर से लेकर बड़ी-बड़ी जांचें आसानी से होने लगी हैं। अब पैथोलाजी को पेंटा-हेड माइक्रोस्कोप मिला है। इस आधुनिक उपकरण के स्थापित होने से एमबीबीएस छात्रों और एमडी पैथोलाजी के रेजिडेंट चिकित्सकों को पढ़ाई में खासी मदद मिलेगी।

विशेषज्ञ एक ही नमूने पर कोशिकाओं, ऊतकों और बीमारियों से जुड़े सूक्ष्म बदलाव दिखाकर छात्रों को प्रयोगात्मक रूप से आसानी से समझा सकेंगे। इससे छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का बेहतर अवसर मिलेगा और शिक्षण कार्य की गुणवत्ता भी सुधरेगी। इस उन्नत उपकरण के माध्यम से बायोप्सी, एफएनएसी, पैप स्मीयर, बोन मैरो और परिधीय रक्त की स्लाइडों की सामूहिक जांच संभव हो सकेगी।