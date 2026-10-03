राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित हुए एसपी अशोक कुमार मीणा, बरेली एनकाउंटर में दिखाई थी बहादुरी

जागरण संवाददाता, हरदोई। कर्तव्यनिष्ठा और अदम्य साहस की मिसाल बने वर्ष 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी व वर्तमान पुलिस अधीक्षक हरदोई अशोक कुमार मीणा को 'राष्ट्रपति वीरता पदक' (पुलिस मेडल फार गैलेंट्री) से अलंकृत किया गया है।

राष्ट्रपति वीरता पदक भारत में पुलिस, अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा सेवाओं के कर्मियों को उनकी जान जोखिम में डालकर दिखाए गए असाधारण साहस, बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता सम्मान है।

राजधानी लखनऊ में आयोजित भव्य अलंकरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें यह प्रतिष्ठित पदक पहनाकर सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित इस सम्मान को प्राप्त करने पर जिले भर के पुलिस अधिकारियों व संभ्रांत नागरिकों में हर्ष की लहर है।

आईपीएस अशोक कुमार मीणा को इसलिए मिला सर्वोच्च सम्मान यह सर्वोच्च सम्मान आईपीएस अशोक कुमार मीणा को बरेली में तैनाती के दौरान जान जोखिम में डालकर किए गए ऐतिहासिक एनकाउंटर ऑपरेशन के लिए मिला है। 7 जनवरी 2019 की सुबह बरेली के कोहड़ापीर पुलिया के पास बाइक सवार दुर्दांत बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी और उनके मुंशी को गोली मारकर 15 लाख रुपये की सनसनीखेज लूट को अंजाम दिया था।वारदात के बाद दहशत का माहौल था।