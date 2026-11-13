हरदोई में चौथी की रस्म में भिड़े वर-वधू पक्ष, जमकर चले लाठी-डंडे

संवादसूत्र, पिहानी। शादी के अगले ही दिन चौथी की रस्म के दौरान वर और वधू पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। दुल्हन की विदाई कराने पहुंचे वर पक्ष के लोगों की कन्या पक्ष से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई।

देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी-डंडे निकल आए और मारपीट शुरू हो गई। शादी की खुशियां हंगामे में बदल गईं। मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। बाद में आपसी बातचीत से समझौता हो गया। दोनों पक्षों ने पुलिस कार्रवाई कराने से इनकार कर दिया।

पिहानी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुइया निवासी युवक का बुधवार को पिहानी कस्बे में पुलिस चौकी चुंगी के निकट आलू स्टोर के पीछे रहने वाली युवती से विवाह हुआ था। गुरुवार को वर पक्ष के लोग चौथी की रस्म निभाने और दुल्हन की विदाई कराने के लिए कन्या पक्ष के घर पहुंचे थे।