स्वगणना में हरदोई यूपी में अव्वल: 1.35 लाख का आंकड़ा पार, 30 नवंबर तक बढ़त बनाए रखने की चुनौती
हरदोई ने 1.35 लाख स्वगणना के साथ उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जिले को 30 नवंबर की अंतिम तिथि तक इस बढ़त को बनाए रखने की चुनौती है, जिसमें शिक्षकों और आमजन का अहम योगदान है।
HighLights
हरदोई ने 1.35 लाख स्वगणना के साथ यूपी में शीर्ष स्थान पाया।
30 नवंबर तक स्वगणना की अंतिम तिथि, बढ़त बनाए रखना लक्ष्य।
शिक्षक-शिक्षिकाओं और आमजन के प्रयासों से यह उपलब्धि संभव हुई।
जागरण संवाददाता, हरदोई। हरदोई वालों की जय हो! स्वगणना तक जिले के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जनगणना तक अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ ही जिले को प्रदेश तक पहले स्थान पर बनाए रखने के लिए लोग लगातार आगे आ रहे हैं। करीब एक लाख 35 हजार स्वगणना के साथ हरदोई प्रदेश तक नंबर एक पर डटा हुआ है।
स्वगणना की अंतिम तिथि 30 नवंबर है और अब दो ही दिन बचे हैं। इस बढ़त को बरकरार रखने की चुनौती है। इस उपलब्धि तक जहां सभी वर्गों का योगदान रहा है, वहीं परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने अहम भूमिका निभाई है।
स्वगणना अभियान की शुरुआत से ही जिले तक व्यापक जागरूकता पर जोर दिया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भी इस मुहिम तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षकों ने न केवल स्वयं लोगों को स्वगणना के लिए प्रेरित किया, बल्कि विद्यालयों के माध्यम से अभिभावकों तक भी इसका संदेश पहुंचाया।
घर-घर तक पहुंची जागरूकता का असर आंकड़ों तक दिखाई दे रहा है। शिक्षक-शिक्षिकाओं ने अभिभावकों को समझाया कि स्वगणना के माध्यम से परिवार और मकान से संबंधित सही जानकारी दर्ज कराना जरूरी है। इससे जनगणना की प्रक्रिया तक पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने तक मदद मिलेगी। विभिन्न विभागों के सामूहिक प्रयासों और आमजन की भागीदारी से हरदोई प्रदेश तक पहले पायदान पर पहुंचा है।
मुख्य विकास अधिकारी नेहा ब्याडवाल ने जिले की इस उपलब्धि पर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षक-शिक्षिकाओं और आमजन के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से हरदोई ने प्रदेश तक अग्रणी स्थान बनाया है।
उन्होंने इसी उत्साह और गति के साथ अभियान जारी रखने की अपील की। अब जरूरत उन परिवारों को भी जागरूक करने की है, जिन्होंने अभी तक स्वगणना नहीं की है। प्रशासन की कोशिश है कि 30 नवंबर तक अधिक से अधिक परिवार इस प्रक्रिया को पूरा करें और प्रदेश तक हरदोई की नंबर एक की स्थिति बरकरार रहे।
यह भी पढ़ें- यूपी कौशल विकास मिशन: जिलों में अटके 22887 मामले, प्रशिक्षण और रोजगार प्रभावित; CDO को अल्टीमेटम
हरदोई के सम्मानित नागरिकों से अपील है कि जनगणना की स्वगणना प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लें। जिले को प्रदेश में प्रथम स्थान पर बनाए रखने में आप सभी का सहयोग सराहनीय है। जिन परिवारों ने अभी तक स्वगणना नहीं की है, वे 30 नवंबर तक इसे अवश्य पूरा करें और इस अभियान को सफल बनाएं। -राहुल पांडेय जिलाधिकारी, हरदोई
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।