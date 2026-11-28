जागरण संवाददाता, हरदोई। हरदोई वालों की जय हो! स्वगणना तक जिले के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जनगणना तक अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ ही जिले को प्रदेश तक पहले स्थान पर बनाए रखने के लिए लोग लगातार आगे आ रहे हैं। करीब एक लाख 35 हजार स्वगणना के साथ हरदोई प्रदेश तक नंबर एक पर डटा हुआ है।

स्वगणना की अंतिम तिथि 30 नवंबर है और अब दो ही दिन बचे हैं। इस बढ़त को बरकरार रखने की चुनौती है। इस उपलब्धि तक जहां सभी वर्गों का योगदान रहा है, वहीं परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने अहम भूमिका निभाई है।

स्वगणना अभियान की शुरुआत से ही जिले तक व्यापक जागरूकता पर जोर दिया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भी इस मुहिम तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षकों ने न केवल स्वयं लोगों को स्वगणना के लिए प्रेरित किया, बल्कि विद्यालयों के माध्यम से अभिभावकों तक भी इसका संदेश पहुंचाया।

घर-घर तक पहुंची जागरूकता का असर आंकड़ों तक दिखाई दे रहा है। शिक्षक-शिक्षिकाओं ने अभिभावकों को समझाया कि स्वगणना के माध्यम से परिवार और मकान से संबंधित सही जानकारी दर्ज कराना जरूरी है। इससे जनगणना की प्रक्रिया तक पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने तक मदद मिलेगी। विभिन्न विभागों के सामूहिक प्रयासों और आमजन की भागीदारी से हरदोई प्रदेश तक पहले पायदान पर पहुंचा है।