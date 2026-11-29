जागरण संवाददाता, हरदोई। युवक को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने और शव दरवाजे पर छोड़कर फरार होने के आरोप में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर ससुरालीजन के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कर ली है। बेहटागोकुल के ग्राम बरखेरा के रामसी ने बताया कि उसके बेटे कुलदीप की शादी सुरसा के ग्राम बल्लीपुर की किरन के साथ हुई थी। आरोप है कि किरन के मायके वाले गुरुग्राम में निजी कंपनी में काम करते थे।

ससुराल पक्ष के लोग कुलदीप पर भी गुरुग्राम में आकर काम करने का दबाव बनाते थे। उसके मना करने पर विवाद व मारपीट की जाती थी। 26 जनवरी की सुबह कुलदीप की पत्नी किरन व उसके मायके पक्ष से संदीप, प्रदीप, लक्ष्मी, सुरेंद्र और रेखा उनके घर आए तथा गुड़गांव न चलने पर जान देने की धमकी देते हुए कुलदीप को जबरन अपने साथ ले गए।