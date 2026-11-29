जागरण संवाददाता, हरदोई। हरपालपुर के करणपुर मतनी गांव में शनिवार शाम मूर्ति स्थापना के लिए चंदे की मांग को लेकर हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति ने फावड़े से हमला कर दिया। इस वारदात में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया है ।

हरपालपुर के ग्राम करणपुर मतनी शनिवार शाम मूर्ति लगाने के लिए चंदे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया । इसी दौरान छत्रपाल ने जयपाल और रतिराम पर फावड़े से वार कर दिया। हमले में जयपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रतिराम घायल हो गए।सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।